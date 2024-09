Erinnerungen an die Zeit der beiden früheren Krankenhäuser in Villingen und Schwenningen werden künftig auf neue Weise festgehalten. Darüber freut sich Gottfried Schmidt.

Jüngst wurden an den Standorten der ehemaligen Krankenhäuser Informationstafeln aufgestellt, die mittels QR-Code die Geschichte der zwei Einrichtungen bereitstellen.

In Schwenningen auf dem Fuß-/Radweg östlich der Röntgenstraße und in Villingen am Eingang zum Spielplatz Friedrichspark kann dort jeder Geschichtsinteressierte erfahren, was es Wissenswertes zu berichten gilt. Umgesetzt hat die Aufstellung der Tafeln das Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung.

Die Krankenhäuser waren nach dem Krieg erbaut und eingeweiht worden, um die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu verbessern und umfasste die chirurgische, gynäkologische und innere Medizin. Zur Unterbringung des Personals wurden ebenfalls Schwestern- und Personalwohnheime in direkter Nähe zur Verfügung gestellt, erinnert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die neue Informationstafel zum ehemaligen Klinikum in Villingen. Foto: Stadt VS/Markus Teubert

Mit dem Neubau des Schwarzwald-Baar-Klinikums im Zentralbereich wurden die Krankenhäuser dann aufgegeben und die Gebäude abgerissen, um Platz für Neues entstehen zu lassen. Heute befinden sich an beiden ehemaligen Standorten moderne Wohnquartiere.

Schmidt fast zufrieden

Das Wandmosaik „Der barmherzige Samariter“ von Bertold Müller Oerlinghausen aus dem ehemaligen Schwenninger Klinikum hat in der Geriatrischen Klinik am Klosterwald ein neues Zuhause gefunden.

Der Schwenninger Gottfried Schmidt hat sich für Erinnerungstafeln stark gemacht. „Es war ein langer, holpriger, mit vielen Rückschlägen gespickter Weg. Letztendlich hat sich meine Hartnäckigkeit aber ausbezahlt“, schreibt Schmidt unserer Redaktion. Die Erinnerungstafel solle auch ein Dank für das damalige Personal sein. Ein Bild vom Alten Krankenhaus vermisst er allerdings auf der Erinnerungstafel – der einzige Wermutstropfen.