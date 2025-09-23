Tafelladen in St. Georgen: Ehrenamtliche wollen helfen – doch es gibt Probleme

Viele Bedürftige, ein schwankendes Angebot, und nun auch noch Parkplatz-Ärger – es gibt so einiges, was den Ehrenamtlichen des St. Georgener Tafelladens das Leben schwer macht.
„80 Cent, 50 Cent, 1,20 Euro, 60 Cent.“ Ein Produkt nach dem anderen hebt Monika Scherer von einem Einkaufskorb in einen zweiten. Ein Salatkopf, eine Melone, Mehl, Eier, und, und, und – lauter Dinge des täglichen Bedarfs hat sich die Kundin im St. Georgener Tafelladen ausgesucht. Wenige Meter weiter tippt Margot Stingl die Preise in die Kasse ein – 80 Cent, 50 Cent, 1,20 Euro, 60 Cent. Und so weiter.