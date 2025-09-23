Tafelladen in St. Georgen: Ehrenamtliche wollen helfen – doch es gibt Probleme

Viele Bedürftige, ein schwankendes Angebot, und nun auch noch Parkplatz-Ärger – es gibt so einiges, was den Ehrenamtlichen des St. Georgener Tafelladens das Leben schwer macht.

„80 Cent, 50 Cent, 1,20 Euro, 60 Cent.“ Ein Produkt nach dem anderen hebt Monika Scherer von einem Einkaufskorb in einen zweiten. Ein Salatkopf, eine Melone, Mehl, Eier, und, und, und – lauter Dinge des täglichen Bedarfs hat sich die Kundin im St. Georgener Tafelladen ausgesucht. Wenige Meter weiter tippt Margot Stingl die Preise in die Kasse ein – 80 Cent, 50 Cent, 1,20 Euro, 60 Cent. Und so weiter.

Es herrscht viel Betrieb in den Räumen des Tafelladens Im Nebenraum leeren sich die Regale langsam, aber sicher. Vor der Kasse sind Körbe voller Backwaren, Obst, Gemüse, Grundnahrungsmittel und vielem mehr aufgereiht. Kunden warten darauf, dass die ehrenamtlichen Helferinnen ihre Einkäufe abkassieren.

Doch nicht alles, was im Einkaufskorb landet, dürfen die Kunden auch mitnehmen. Zwei Packungen Tomaten hat Scherer etwa im Einkaufskorb einer Kundin entdeckt. „Für wie viele Personen kaufen Sie ein?“, fragt sie die Frau. Drei – so ist es auch auf dem Berechtigungsschein vermerkt. „Dann davon nur eine“, sagt Scherer und deutet auf die Tomaten. Die Frau wählt eine aus; die zweite landet in einem Korb hinter der Theke – für einen anderen Kunden.

„Das ist nicht schön – das machen wir auch nicht gerne“, sagt Scherer. Doch man müsse ein Auge darauf haben, dass Einzelne nicht zu viel einkauften – gerade bei begehrten und knappen Waren.

Margot Stingl (links) und Monik Scherer kassieren die Einkäufe der Kunden ab. Foto: Helen Moser

„Da sind wir manchmal wirklich hart“, bekräftigt Gisela Stephan, die ebenfalls ehrenamtlich mithilft. Schon aus Rücksicht: „Sonst ist für die Kunden, die später drankommen, gar nichts mehr übrig“, erklärt Scherer.

Schwankendes Angebot

Denn das Angebot des Tafelladens ist recht begrenzt – das liege in der Natur der Sache, sagt Stephan. Denn die Tafel, die im Schwarzwald-Baar-Kreis unter der Trägerschaft des Vereins „Mach Mit!“ operiert, verkauft zum größten Teil das, was in diversen Läden übrig bleibt.

Was angeliefert werde, sei daher immer recht unterschiedlich, berichtet Stephan. Verderbliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse sowie Produkte aus der Kühltheke gehören zum Standard. Doch was genau im Angebot sein wird, wissen auch die ehrenamtlichen Helferinnen erst, wenn der Transporter vor der Tür steht.

Gleich werden die ersten Kunden in den Tafelladen gelassen – bereits einige Zeit vorher bildet sich eine Schlange. Foto: Helen Moser

Wobei man bei den Läden in der Region Veränderungen spüre, berichtet Stephan. „Die haben weniger Vorräte und kaufen insgesamt weniger ein“, berichtet sie – damit bleibe am Ende des Tages weniger übrig. Gut für die Supermärkte – eine Herausforderung für die Tafel. Und Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker und Öl „bekommen wir quasi nie“, sagt Stephan. Diese würden zugekauft.

Spenden helfen enorm

Auch deshalb sind die Helferinnen des Tafelladens so dankbar für die Spenden, mit denen viele St. Georgener ihre Arbeit unterstützen. Neben der Frauengymnastikgruppe und dem Team des Öku-Cafés seien es auch viele Privatleute, die den Tafelladen immer wieder mit Spenden unterstützten, freut sich Scherer. „Das tut einfach gut“, betont auch Stephan.

Körbe voller Einkäufe sind vor der Kasse aufgereiht. Foto: Helen Moser

Und davon lebe der Tafelladen in gewisser Weise auch. Denn ohne Spenden wäre es wohl nicht möglich, das Angebot in seiner aktuellen Form zu machen – auch in St. Georgen.

Politische Lage wirkt sich aus

Etwa 50 Kunden mit entsprechendem Berechtigungsschein kämen regelmäßig in den Laden, der einmal die Woche geöffnet hat. Die meisten kommen Stephan zufolge aus St. Georgen, einige auch aus Furtwangen und kleineren Gemeinden.

Aktuell sei die Zahl der Kunden recht konstant. „Aber das kann sich innerhalb von sechs Wochen komplett ändern“, meint Stephan – je nach politischer Lage. Das habe zum Beispiel der Krieg in der Ukraine gezeigt: „Da hatten wir wirklich eine Hochphase.“ In kurzer Zeit kamen viele Geflüchtete – und die Tafel verzeichnete einen Ansturm der Bedürftigen.

Viele Waren gibt es im Tafelladen für Cent-Beträge. Foto: Helen Moser

Auch heute machen Geflüchtete aus der Ukraine noch einen nicht unerheblichen Teil der Kunden aus, sagt Stephan. Vielen von ihnen gehörten zuhause zur Mittelklasse – doch stünden nun vor den Scherben ihrer Existenz. Daher sei die Tafel eine wichtige Anlaufstelle.

Umso alarmierender ist die personelle Situation der Tafel – in St. Georgen habe sie sich mit einigen Helfern, die hinzukamen, glücklicherweise entspannt, meint Stephan. Doch Hilfe sei immer willkommen.

Parkplätze sorgen für Ärger

Die erhoffen sich die ehrenamtlichen Helfer übrigens auch von der Stadt. Denn bei einem Thema erhitzen sich im Tafelladen die Gemüter: Stein des Anstoßes ist das neue Parkkonzept in St. Georgen, das den Ehrenamtlichen im Bereich des Tafelladens nun nur noch eine Höchstparkdauer von einer Stunde erlaubt.

Was im Tafelladen angeboten wird, schwankt von Öffnungstag zu Öffnungstag. Foto: Helen Moser

„Ich helfe schon seit 15 Jahren hier“, sagt Scherer. „Und so lange hat es jetzt funktioniert.“ Nun aber hätten sich die Spielregeln plötzlich geändert – und sie habe sich deshalb sogar schon einen Strafzettel eingehandelt, ärgert sich Scherer. „Bezahlt habe ich den natürlich. Aber von dem Geld hätte ich lieber Lebensmittel für die Tafel gekauft.“ Die Ehrenamtlichen der Tafel hoffen nun, dass Stadtverwaltung und Gemeinderat beim Parkkonzept – wie bereits in Aussicht gestellt – noch einmal nachbessern.