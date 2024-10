1 Ein Blick in die neuen Räume bei der Einrichtung Foto: Andreae

Die Tafel Schramberg in der Geißhaldenstraße bezieht neue Räume im gleichen Gebäude.









Nachdem die „Fundgrube“ des Roten Kreuzes an die Steige in Schramberg umgezogen ist, wurden diese Räume jetzt seitens der Stadt Schramberg der Tafel zur Verfügung gestellt. Dabei war das Sozialamt in allen logistischen Fragen, sehr kooperativ, heißt es in einer Mitteilung.