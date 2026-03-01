Tafelladen Albstadt: Mehr Kunden, weniger Spenden

Der Albstädter Tafelladen stößt zunehmend an seine Grenzen: Lebensmittelspenden gehen zurück, während immer mehr Bedürftige hinzukommen.
Der Kundenzustrom in der Albstädter Tafel ist nach wie vor hoch. Seit Oktober des vergangenen Jahres habe der Andrang nochmals zugenommen; zwischenzeitlich musste ein Aufnahmestopp für neue Tafelausweise verhängt werden. Der Grund schlichtweg: „Die Lebensmittel hätten sonst nicht mehr gereicht“, berichtet Volker Reinauer, Leiter der Dienste Teilhabe, Wohnen und Nachhaltigkeit bei der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, im Gespräch mit unserer Redaktion.