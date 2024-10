Täterfestnahme in Schramberg

1 Ein 29-Jähriger wurde in Schramberg festgenommen. Foto: Shutterstock/Arrested,Man,In,Handcuffs,With,Handcuffed,Hands,Behind,Back,In

Ein 29-Jähriger wurde am Sonntagmorgen in Schramberg festgenommen, nachdem er mehrere Fahrzeuge mit einem Messer beschädigt hatte.









Ein 29-Jähriger hat mehrere Fahrzeuge mit einem Messer beschädigt. Zeugen haben am Sonntagmorgen, kurz nach 02.00 Uhr, der Polizei einen Reifenstecher auf dem Schweizer Parkplatz in der Weihergasse in Schramberg gemeldet.