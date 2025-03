1 Das Opfer wurde bei der Erpressung in Villingen dazu gezwungen, 1000 Euro abzuheben. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Ein Mann wird in einer Villinger Sparkassen-Filiale mit einem Messer bedroht, muss dann Geld abheben und es dem Täter aushändigen. Jetzt hat die Polizei Fahndungsbilder veröffentlicht.









Link kopiert



Nichtsahnend hatte der 56-Jährige am 16. Januar gegen 21 Uhr in der Sparkassen-Filiale in der Karlsruher Straße in Villingen am EC-Kartenautomat Geld abgehoben. Als er die Bank verlassen wollte, wird er laut Polizei von einem unbekannten Mann angesprochen – und zum Opfer einer schweren räuberischen Erpressung.