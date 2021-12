Einbruch in Wohnhaus in Wildberg

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild)

Unbekannte sind an Heiligabend in ein Wohnhaus in der Schönbuchstraße in Wildberg eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.















Wildberg - Die Unbekannten verschafften sich an Heiligabend im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr bis 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Schönbuchstraße. Dabei konnten die Täter Schmuck sowie andere Gegenstände im Wert von mindestens 2000 Euro erbeuten.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen, Telefon: 07231 186-4444.