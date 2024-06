1 Hier soll es passiert sein: Laut der Polizei haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang in die Aral-Tankstelle in der Freiburger Straße verschafft und einen Tresor gestohlen. (Archivfoto) Foto: Köhler

Unbekannte sollen in die Aral-Tankstelle in der Freiburger Straße in Lahr eingebrochen sein. Nun ermittelt die Polizei.









Bisher unbekannte Täter hebelten am frühen Montagmorgen in der Freiburger Straße die Eingangsschiebetür der Tankstelle auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Laut LZ-Information handelt es sich dabei um die Aral-Tankstelle.