Überfall auf Tankstelle in Freudenstadt

3 Die Tankstelle hatte am Sonntagvormittag wieder den Betrieb aufgenommen. Foto: Müller

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen die Shell-Tankstelle an der Stuttgarter Straße überfallen. Die Tat ereignete sich um kurz vor 7.30 Uhr.















Link kopiert

Freudenstadt - Bislang gab es keine Festnahme, teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Körperlich verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Der Täter soll männlich und um die 20 Jahre alt sein. Er war komplett schwarz gekleidet und war maskiert. Er hatte keinen Akzent. Wie viel der Mann bei dem Überfall erbeutete, wollte die Polizei nicht mitteilen, da es sich dabei um Wissen handle, das helfen könnte den Täter zu überführen. Auch über das Wissen über die Bewaffnung des Mannes will die Polizei vorerst keine Angaben gegenüber der Öffentlichkeit machen.

Hubschrauber im Einsatz

Über die Bewaffnung der Polizisten heißt es in den sozialen Netzwerken, dass sie mit Maschinenpistolen und Schutzwesten am Einsatzort waren. Ob das korrekt ist, darüber könne man keine Angaben machen, teilte der Kriminaldauerdienst in Pforzheim mit. Das obliege auch der Eigensicherung der Polizisten. Die Polizei fahndete mit sechs Streifenwagen nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber der Polizei war im Einsatz und unterstütze die Fahndung nach dem Mann von der Luft aus.

Die Tankstelle war bereits vor zwei Jahren Ziel eines Überfalls. Am Freitag, 25. Oktober 2019, hatte ein Mann dort gegen 5 Uhr eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert.