In der Nacht auf den 6. Juli flogen in Trossingen die Fäuste. Wie die Polizei damals berichtete, war es zu einem körperlichen Angriff auf einen 38-jährigen Mann gekommen. Er wurde demnach im Bereich der Hohnerstraße attackiert. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt allerdings weiterhin jede Spur.

Die Polizei hatte darauf gehofft, dass sich Zeugen des Vorfalls melden – aber diese Hoffnung war vergeblich. „Es gingen keine Zeugenhinweise ein“, teilte ein Sprecher aus der Pressestelle des zuständigen Präsidiums auf Nachfrage nun mit.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hat sich Folgendes zugetragen: Gegen 00.15 Uhr verließ der 38-Jährige eine Shishabar in der Hohnerstraße. Dann sollen ihm drei unbekannte Männer, die sich zur selben Zeit ebenfalls in der Bar aufhielten, nach draußen gefolgt sein und ihn gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Täter sind auf und davon

Die Täter „entfernten sich nach dem Angriff in unbekannte Richtung“, wie es im Bericht weiter heißt. Seitdem tappt die Polizei – in diesem Fall der Trossinger Posten – in dieser Sache also weiterhin im Dunkeln.

Schon früh hatte diese einen möglichen Zusammenhang mit einer zuvor gemeldeten Auseinandersetzung vermutet, die sich rund 30 Minuten vor diesem Vorfall an derselben Adresse ereignet haben soll.„Die Streitigkeit zuvor hängt vermutlich mit der Körperverletzung zusammen, konnte jedoch noch nicht vollständig ausermittelt werden. Die drei Täter sind noch weiter unbekannt“, fasst es der Polizeisprecher nun zusammen.