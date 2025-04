1 In ein Cateringunternehmen in Engstlatt ist eingebrochen worden. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Ein Einbrecher war in der Nacht auf Dienstag in Balingen-Engstlatt am Werk. Laut Polizei wurde nichts gestohlen.









In die Räumlichkeiten eines Catering-Unternehmens in einem Gewerbeobjekt in Engstlatt ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden.