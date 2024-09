1 Eine Polizeistreife hat in Freiburg einen Diebstahl beobachtet. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Eine Polizeistreife hat einen Diebstahl in einer Freiburger Tankstelle beobachtet und den Dieb festgenommen.









Beim Diebstahl in einer Tankstelle in Freiburg-St. Georgen ist ein 26-Jähriger auf frischer Tat erwischt wordne. Der Vorfall ereignete sich bereits am bereits am Sonntag, 8. September, wie die Polizei mitteilt.