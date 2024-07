In mehrere Schulen in Freudenstadt und Baiersbronn ist am Wochenende eingebrochen worden. Ein Tatverdächtiger ist bereits vorläufig festgenommen worden und ist aktuell wegen einem gesonderten Vollstreckungshaftbefehl in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden gegen 3 Uhr aus einem Schulgebäude in der Ludwig-Jahn-Straße in Freudenstadt verdächtige Geräusche von einem Zeugen gehört. Dieser verständigte die Polizei.

Offenbar entwendeten die Täter zuvor aus einer aufgebrochen Gartenhütte des benachbarten Schulgartens eine Hacke, zerstörten ein Fenster und gelangten so ins Innere des Schulgebäudes. Bei der Durchsuchung konnte in einem Raum ein 27-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Er hatte sich unter einem Tisch versteckt.

Noch zu Beginn der Einsatzmaßnahmen fuhr ein schwarzer Roller vom Tatort davon. Die Person auf dem Fahrzeug trug einen schwarzen Pullover und eine Cargohose. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Rollerfahrer unerkannt zu flüchten.

27-Jähriger wurde verhaftet

Auf Grund eines gesondert vorliegenden Vollstreckungshaftbefehls wurde der 27-Jährige nach Abschluss der ersten Ermittlungsmaßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen, auch im Hinblick auf den Sachschaden und das mögliche Diebesgut aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441/536-0 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Weitere Einbrüche in Schulen

Ein möglicher Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch vom Samstagabend in eine Grundschule in der Wilhelm-Münster-Straße und in ein Gymnasium in der Oberdorfstraße in Baiersbronn-Dorf wird derzeit geprüft. In der Grundschule versuchten kurz vor 23 Uhr zwei Täter mit brachialer Gewalt eine Tür aufzuhebeln und warfen im Anschluss eine Scheiben ein. Die Unbekannten flüchteten ohne das Gebäude betreten zu haben in Richtung Schwimmbad/Freudenstädter Straße.

Beim Einbruch ins Gymnasium, der am Sonntagvormittag bemerkt wurde, beschädigten die Täter ebenfalls mit Gewalt ein Fenster und entwendeten aus der dortigen Musikschule Musikinstrumente und Zubehör.