Täter gesucht: Unbekannte zerkratzen geparktes Auto in Mühlenbach

1 Ein in der Gartenstraße geparktes Auto wurde am Freitagabend von Unbekannten mutwillig beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Foto: Murat/dpa Unbekannte Täter haben Freitagabend in Mühlenbach ein geparktes Auto beschädigt und dabei einen Schaden von rund 7.000 Euro verursacht – die Polizei sucht Zeugen.







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Am Freitagabend, zwischen 19 und 22 Uhr, wurde ein geparktes Auto in der Gartenstraße von bisher unbekannten Personen mutwillig beschädigt. Am Fahrzeug wurde die Fahrer- und Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachten konnten, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832/97 59 20 gebeten.