Eine Einbruchsserie gab es zwischen 2. und 8. August in Dobel und Neusatz.

Einbrecher waren in Dobel und Neusatz unterwegs. In der Zeit vom 2. bis zum 8. August brachen sie in beiden Orte in mehrere Anwesen ein.















Bad Herrenalb-Neusatz/Dobel - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 2., und Montag, 8. August, gelangten bislang unbekannte Täter in mehrere Anwesen in Dobel und Neusatz. Das teilt das Polizeipräsidium Pforzheim mit. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Hauptstraße in Dobel nutzten die Täter zwischen Dienstag, 10.30 Uhr und Sonntag, 16.25 Uhr, die Abwesenheit des Eigentümers aus, um durch Öffnen einer Terrassentür in das Anwesen zu gelangen.

Schlafende Eigentümerin bemerkt nichts

Zwischen Freitag und Samstag nutzten der oder die Täter eine nur zugezogene Terrassentür in der Hindenburgstraße im Bad Herrenalber Ortsteil Neusatz aus und drangen zwischen 23 und 0 Uhr in das Haus ein. Die zum Tatzeitpunkt im Wohnzimmer schlafende Hauseigentümerin bemerkte davon nichts.

Ebenfalls in der Hauptstraße in Dobel wurden die Täter am frühen Sonntagmorgen durch den Hauseigentümer während der Tatausführung gestört. Gegen 4.10 Uhr kletterten zwei schwarz gekleidete Personen auf das Garagendach des Anwesens. Von dort aus drangen sie durch ein Fenster in die Wohnräume ein. Durch den Hausherrn gestört, gelang es den beiden Tätern, durch das Treppenhaus zu entkommen. Die beiden etwa 1,80 Meter großen Personen waren schwarz gekleidet und trugen beide schwarze Rücksäcke. Ebenfalls trugen sie während der Tat schwarze Baseball-Mützen.

Auch Büroräume sind Ziel

Auch ein Gestüt in Dobel wurde das Ziel von Einbrechern. Hier drangen sie zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmittag, 15 Uhr, in die Büroräumlichkeiten des Gestüts ein.

Die Büroräume einer Schreinerei waren zwischen Sonntag und Montag das Ziel der Täter. Über einen Anbau des Anwesens gelangten sie dort ins Innere. Hier brachen sie in die im Untergeschoss befindlichen Büroräume ein.

Schaden noch unbekannt

Das erbeutete Diebesgut, sowie der durch die Einbrüche entstandene Sachschaden ist Gegenstand der Ermittlungen und kann bislang nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Calw hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe und dem ähnlich gelagerten Vorgehen wird ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen. Personen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231/1 86 44 44 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.