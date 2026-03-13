Täter aus dem Ausland: Online-Betrüger ergaunern in der Ortenau 14 Millionen Euro

Der durch Online-Anlagebetrug entstandene Schaden hat sich im vergangenen Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg verdreifacht.
Ein 51-Jähriger wird über eine Internetplattform an einen Messenger-Dienst weitergeleitet, wo man ihm empfiehlt, über eine weitere „lukrative Plattform“ eine größere Summe Geld anzulegen. Insgesamt tätig der Offenburger Investitionen in Höhe eines größeren fünfstelligen Betrags. Letztlich wird er durch seine Hausbank auf den Anlagebetrug aufmerksam gemacht. Als er den Betrug erkennt, ist das Geld bereits verschwunden.