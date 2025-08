Tänzchen im Regen: Das war das Sommernachtsshopping in Freudenstadt – die Bilder

Das war das Sommernachtsshopping in Freudenstadt – die Bilder

Tatsächlich entlud sich am Freitagabend ein Regenschauer nach dem nächsten über der Innenstadt. Das Szenario erinnerte mehr an einen tristen Herbsttag, als an eine laue Sommernacht. Der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Eine Gruppe aus Pfalzgrafenweiler und Grömbach brachte es auf den Punkt: „Bei schönem Wetter kann ja jeder weg“.