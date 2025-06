Jeder der vier gestarteten Athleten sicherte sich mindestens eine Medaille – ein klares Zeichen für das konstant hohe Leistungsniveau der Abteilung auf nationaler und internationaler Ebene.

Beim Internationalen Schwarzwald-Pokal in Nagold, einem traditionsreichen Turnier mit starker Besetzung, traten drei Athleten des TSV Calw an. Bereits drei Tage vor Anmeldeschluss war das Turnier ausgebucht – ein Zeichen für das hohe Niveau und die Beliebtheit der Veranstaltung.

Kyrougi oder Poomsae

Die Teilnehmer konnten frei wählen, ob sie im Kyrougi (Zweikampf) oder im Poomsae (Formenlauf) antreten wollten.

Tobias Weinmann (4. Dan), Trainer der Taekwondo-Abteilung, startete im Poomsae in der Leistungsklasse 1 unter 30 Jahren. Er erreichte das Halbfinale und belegte einen hervorragenden dritten Platz, nachdem er sich nur dem späteren Finalisten Efe Özcelik (Taekwondo Verein Lauchheim) geschlagen geben musste.

Rafael Vidovic trat in der Leistungsklasse 2 der Altersklasse unter 11 Jahren ebenfalls im Poomsae-Wettbewerb an. In einer stark besetzten Gruppe erkämpfte er sich ebenfalls den dritten Platz – nur knapp hinter C. Gaydarov vom KSV Holzgerlingen.

Einsatz und Technik top

Diego Luminario zeigte im Kyrougi seine ganze Stärke. Mit beeindruckendem Einsatz und Technik dominierte er seine Klasse und sicherte sich verdient den ersten Platz.

Parallel dazu ging Wolfgang Rentschler (6. Dan) für den Kader der Taekwondo Union Baden-Württemberg (TUBW) beim Bundesranglistenturnier der Deutschen Taekwondo Union in Nettetal (NRW) an den Start.

Bemerkenswerte Platzierung

Im Team-Wettbewerb, bei dem drei Athleten synchron im Poomsae antreten, feierte er mit seinem Team einen bemerkenswerten ersten Platz. Auch im Einzelwettkampf der Klasse über 66 Jahre bestätigte Rentschler seine Klasse und errang Silber hinter dem Vertreter des bayerischen Landesverbands. Ein weiterer starker Beleg für sein konstant hohes Leistungsniveau auf Bundesebene.