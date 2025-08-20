Tägliche Anfragen: Pflegestellen der Schwanau Pfötchenhilfe sind am Limit

Ferien, Tierarztkosten, veränderte Lebensumstände – die Pfötchenhilfe Schwanau wird fast täglich von Menschen kontaktiert, die ihre Haustiere abgeben wollen.
Die Pfötchenhilfe Schwanau setzt sich für in Not geratene Tiere ein, indem sie Futter bereitstellt, Tierarztkosten übernimmt und den Tieren ein besseres Leben ermöglicht. Derzeit steht der Verein vor großen Herausforderungen: „Uns erreichen fast täglich Anfragen von Menschen, die ihre Tiere abgeben möchten – Hunde, Katzen, Kaninchen oder Meerschweinchen“, sagt Vorsitzende Iris Jehle. Die Gründe für die Abgaben seien unterschiedlich: einige Menschen wollten in den Urlaub fahren und das Tier „muss weg“, andere Menschen könnten sich die Tierarztkosten nicht mehr leisten und bei wieder anderen hätten sich die die Lebensumstände so verändert, dass es keine andere Lösung für das Tier gebe.