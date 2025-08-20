Tägliche Anfragen: Pflegestellen der Schwanau Pfötchenhilfe sind am Limit

Die Pfötchenhilfe Schwanau setzt sich für in Not geratene Tiere ein, indem sie Futter bereitstellt, Tierarztkosten übernimmt und den Tieren ein besseres Leben ermöglicht. Derzeit steht der Verein vor großen Herausforderungen: „Uns erreichen fast täglich Anfragen von Menschen, die ihre Tiere abgeben möchten – Hunde, Katzen, Kaninchen oder Meerschweinchen“, sagt Vorsitzende Iris Jehle. Die Gründe für die Abgaben seien unterschiedlich: einige Menschen wollten in den Urlaub fahren und das Tier „muss weg“, andere Menschen könnten sich die Tierarztkosten nicht mehr leisten und bei wieder anderen hätten sich die die Lebensumstände so verändert, dass es keine andere Lösung für das Tier gebe.

„Leider sind unsere Pflegestellen überfüllt und wir müssen schweren Herzens immer wieder nein sagen“, sagt Jehle gegenüber unserer Redaktion. Die Pfötchenhilfe Schwanau beherbergt derzeit bei zwei Pflegestellen mehrere Zwergkaninchen und Meerschweinchen sowie Hühner, Katzen und Hunde.

Seit rund einem Jahr verschärfe sich die Situation immer weiter, die Anfragen häuften sich. Für die Pflegestelle bedeutet dies: mehr Tiere, weniger Platz, knappe Ressourcen. Und Jehle ist sich sicher, dass die Anfragen zur Abgabe von Tieren auch in Zukunft nicht abbrechen werde – im Gegenteil: Die Kosten für die Tierhaltung erhöhten sich, für „Futter, Versicherung, Hundesteuer, Tierarztkosten“, zählt Jehle auf. Das könne und wolle sich nicht jeder mehr leisten.

„Es ist fünf vor zwölf“, sagt die Vorsitzende und will Menschen dafür sensibilisieren, was mit der Anschaffung eines Tieres einhergeht. Bevor ein Tier einzieht, sollte man sich darüber Gedanken machen. An erster Stelle solle man sich bewusst darüber werden, welch eine Verantwortung damit einher gehe. „Dazu ist es sinnvoll sich vorab Informationen einholen. Über die Art und Größe, über den Pflegebedarf, die Kosten – Tierarzt, Futter, Versicherung, Ausstattung – und auch über den benötigten Zeitaufwand, die Bewegung und das Sozialverhalten“, zählt Jehle im Gespräch auf. Weiter müsse man sich über die eigenen Lebensumstände und, ob das gewünschte Tier dazu passt, im klaren werden. „Passt das Tier zur Wohnsituation, zum Lebensstil, sind Allergien gegen Tiere in der Familie bekannt oder Kinder im Haushalt“, um ein paar Gedankengänge zu nennen. Denn, so Jehle weiter, was oft vergessen werde: „Viele Tiere leben viele Jahre.“ In die Planung miteingebunden werden sollte auch deshalb, ob man das gewünschte Tier bei einem möglichen privaten Wandel oder ein beruflichen Veränderung zu versorgen wisse.

Kosten für ein Tier werden oft unterschätzt

Einige unterschätzen auch die Kosten. Ein Meerschweinchen kostet in der Anschaffung nicht die Welt – aber damit ist es hinsichtlich der Kosten für das Tier bei weitem nicht getan. Es wird laufende Kosten geben und auch ein Notfallbudget sollte man anlegen, sagt Jehle. Außerdem ist ein Notfallplan sinnvoll: Wer kümmert sich bei Urlaub, Krankheit, Notfällen um das Tier?

Jehle gibt die Hoffnung auf Besserung, auf einen Rückgang der Abgabe-Flut, nicht auf. Die Pfötchenhilfe kann den Menschen die Tiere derzeit nicht abnehmen, zeigt aber Betroffenen folgende Möglichkeiten auf: es könne sich an örtliche Tierheime gewandt werden oder die Plattformen wie Tasso oder regionale Facebook Gruppen genutzt werden, um ein liebevolles Zuhause zu finden. „Auch könnte man mit Freunden, Bekannten oder Nachbarn sprechen – manchmal ist die Lösung näher als man denkt“, sagt Jehle.

Hofflohmarkt

Wer die Pfötchenhilfe persönlich kennenlernen will, kann am Sonntag, 24. August, von 13 bis 17 Uhr zum Hofflohmarkt in die Lange Straße 13 in Ottenheim kommen. „Gerne berichten wir von unserer Arbeit“, sagt Jehle. Verkauft wird beim Flohmarkt Selbstgemachtes. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Tee, kühlen Getränken und Kuchen (auch zum Mitnehmen) gesorgt. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die Tierschutzkasse. Weitere Infos gibt es auf der Webseite unter www.animaspfoetchenhilfe.de oder per E-Mail an info@animaspfoetchenhilfe.de.