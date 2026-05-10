Täglich Turbulenzen im Kopf: Kinder und Medien – Experte rät Eltern in Brigachtal zur Vorsicht

Das Angebot steigt – und immer mehr geraten schon jüngste Kinder in Kontakt mit digitalen Medien. Bei einem Vortrag erhielten Eltern Tipps für einen sinnvollen Umgang mit dem Thema.
Medienbildung für Eltern ist ein wichtiges Thema, das inzwischen auch die Eltern von Kindergartenkindern beschäftigt. Dementsprechend groß war vergangene Woche das Interesse von Eltern und auch Erzieherinnen der Kita Am Bondelbach an einem Infoabend zum Thema – so groß war die Resonanz gar, dass Kita-Leiterin Brigitte Willmann die Veranstaltung von der Kita in den großen Saal des Dorfhauses verlegte.