Die U19 der TSG Balingen fegt den Tabellendritten aus Heilbronn am Mittwochabend 4:0 vom Platz.

Weiter in absoluter Topform präsentiert sich die U19 der TSG Balingen. Gegen den VfR Heilbronn, immerhin Tabellendritter, siegte man im Nachholspiel 4:0 und ist damit nun mit drei Punkten Vorsprung Erster.

„Wir haben gerade einen Lauf, das muss man einfach so sagen. Das darf man kurz genießen. Wir haben das Spiel ab der 20. Minute richtig in die Hand genommen. Die ersten beiden Toren waren für uns der Befreiungsschlag“, freute sich Coach Mehmet Akbaba. Die Treffer in der 37. und 45. Minute gingen auf das Konto von Kapitän Bastian Berger. Nach dem Seitenwechsel legte Leon Louis Hayer recht schnell (57.) das 3:0 nach.

Akbaba zuversichtlich

„Wir haben es weiterhin gut gespielt und gezeigt, wieso wir zu Recht oben stehen. Wir müssen nun aber auf dem Teppich bleiben und gegen Hollenbach den gleichen Willen an den Tag legen. Ich bin aber guter Dinge, die Jungs wissen was Sache ist“, so Akbaba.

Colin Zimmerer sorgte am Mittwoch in der Nachspielzeit noch für den 4:0-Endstand. Am Sonntag kommt dann wie vom Trainer angesprochen der FSV Hollenbach nach Balingen. Mit nur elf Punkten rangiert die Truppe momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz.