Tabelle nicht der Grund: Darum wirft Trainer Marcel Stern beim Kehler FV hin

1 Die Kehler (in Grün, hier gegen Niederschopfheim in der Vorsaison am Ball) werden bald von einem neuen Trainer geleitet. Foto: Künstle

Der Coach, sein Co-Trainer Timo Kramer und Teammanager Jean-Marc Venturini hören beim Kehler FV zum Jahresende auf. Die sportliche Lage in der Landesliga ist dafür nicht ausschlaggebend.









Link kopiert



Nach dem 0:2 gegen Sinzheim am Wochenende steht der, in der Vergangenheit schon ruhmreiche, Kehler FV nur auf Platz zehn in der Landesliga. Bei nur vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge ist es zunächst einmal keine außergewöhnliche Nachricht, dass Trainer Marcel Stern geht. Denn die Ambitionen am Rhein sind andere, als die triste Gegenwart und ein Trainer ist in einer Krise schon häufiger das schwächste Glied gewesen.