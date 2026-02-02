Tabaluga in Balingen: Musical für die gesamte Familie

Eine Geschichte von Freundschaft, Wärme und Liebe, die sich gegen die Kälte in der Welt zur Wehr setzt. Das Musical Tabaluga eroberte in Balingen die Herzen der Kinder und Eltern.

Zuckerwattesüß. Jede Veranstaltung riecht anders. Zu viele Spritzer Issey Miyake und Axe Alaska? Ü40-Party. Fenchel mit einem erstaunlichen Hauch Zimt? Oper. Und der Culcha-Candela-Geruch? Mittlerweile auch legal. Wir finden uns an diesem Samstagnachmittag irgendwie vanillig, mit Rosinenbrötchen und einer Prise Fruchtkaugummi, in der Stadthalle Balingen wieder. Gespielt wird heute Tabaluga. Nahezu ausverkauft. Knapp 800 Menschen, hauptsächlich zwischen vier und zehn Jahren. Geschätztes Betreuungsverhältnis: 2 zu 1. Verantwortung in Turnschuhen. Mütter, Väter, Großeltern. Viele kleine, spannende Geschichten, die sicher zu privat sind, um sie hier zu erzählen.​

Ein Familienmusical also, offiziell für Kinder ab vier gedacht, das aber seit Jahrzehnten davon lebt, dass im Zuschauerraum mindestens genauso viele Erwachsene sitzen, um an Drachen, Gefühle und das Gute zu glauben. Strebsames Platzsuchen im Saal, bis um 16 Uhr pünktlich die Saallichter ausgehen. Stadthalle Balingen. Einfach professionell. Ruhig beginnt die Show mit „Nessaja“ und einem kurzen „Hallo“ unseres schuppigen, grünen Helden, bevor wir den geschichtenerzählenden Magier kennenlernen.

Tanz, Gesang und viel Liebe

Tabaluga ist einer dieser Stoffe, die man nie ganz loswird. Erfunden von Peter Maffay in den 1980er-Jahren, ist der kleine grüne Drache längst mehr als eine Kinderfigur: ein Pop-Märchen über Erwachsenwerden, Verantwortung und Wärme. In „Tabaluga und Lilli“ droht die Welt zu vereisen, der Schneemann Arktos will alles Leben unter Eis begraben – und Tabaluga soll ihn aufhalten, obwohl er eigentlich noch viel lieber Kind wäre.

Zurück zur Bühne, auf der eigentlich immer etwas los ist. Hier ein Bienchen, dort ein Pinguin und dann mal wieder dieser fiese Arktos, der sicherlich nicht gemeint war, als Anna einst Elsa fragte: „Willst du einen Schneemann bauen?“ Gekonnt schafft es die Inszenierung, zwischen erzählerischem Slapstick, witzigen Kostümen und ohrwurmtauglichen Gesangsteilen die Aufmerksamkeit aller Zuschauenden nahezu pausenlos zu binden. Nach einer Dreiviertelstunde: Pause.

Im Foyer ein weiterer Kulturkritiker: Miguel (6): „Das ist das tollste Musical, das ich je gesehen habe!“ Miguel hat selbstverständlich recht, und mehr ist dazu folglich auch nicht zu sagen. Gong, Lichter aus, ab ins Upside-Down. Wir lernen die Spinne Tarantula kennen, die sich kaum noch an die Liebe erinnert, Tabaluga aber trotzdem nicht fressen möchte: „Der ist ja schon ganz grün.“ Dann ein Trupp Ameisen. Das Publikum lacht, und man stellt sich zwangsläufig die Frage, was für ein Gewusel wohl hinter der Bühne herrscht. Gerade hier zeigt sich die Exzellenz der Inszenierung: Alles läuft spielerisch von selbst.

Herzzerreißende Geschichte

Sämtliche Darsteller, ob im Tanz, im Gesang oder im Kostüm-Acting, lassen trotz der Routine der vergangenen 70 Auftritte, die die Produktion bereits hinter sich hat, keinerlei Mangel am Spielspaß erkennen. Sie wollen eine Geschichte erzählen. Und daran haben sie Freude.

Das Finale: der böse Arktos. Schneemänner, die nicht Olaf heißen, sind einfach schwierig. Und schließlich Lilli aus Eis, die Tabaluga ausgerechnet das wahre Feuer näherbringt. Liebe als Gegenentwurf zur Kälte. „Schlaf nicht zu lange, sonst kriecht die Kälte in dein Herz“, predigt der Magier eindringlich. Ausgerechnet ein Einsiedlerkrebs, der wienerisch dialektiert, hat die rettende Idee: Tabalugas Feuer wärmt Lillis Herz. Sie erwacht und bleibt. Und Arktos? Schmilzt. Das Stück „Ich fühl wie du“ trifft tief ins Herz des Publikums. Gerührt hört man manches Schluchzen – zumeist allerdings aus den erwachsenen Reihen.

Großer Applaus, Standing Ovations. Der Saal tanzt, bis die Musik verklingt. Was bleibt? Darsteller, die nicht durch Namen, sondern durch ihr liebevolles und intensives Spiel begeistern.