Tabaluga in Balingen: Musical für die gesamte Familie

Eine Geschichte von Freundschaft, Wärme und Liebe, die sich gegen die Kälte in der Welt zur Wehr setzt. Das Musical Tabaluga eroberte in Balingen die Herzen der Kinder und Eltern.
Zuckerwattesüß. Jede Veranstaltung riecht anders. Zu viele Spritzer Issey Miyake und Axe Alaska? Ü40-Party. Fenchel mit einem erstaunlichen Hauch Zimt? Oper. Und der Culcha-Candela-Geruch? Mittlerweile auch legal. Wir finden uns an diesem Samstagnachmittag irgendwie vanillig, mit Rosinenbrötchen und einer Prise Fruchtkaugummi, in der Stadthalle Balingen wieder. Gespielt wird heute Tabaluga. Nahezu ausverkauft. Knapp 800 Menschen, hauptsächlich zwischen vier und zehn Jahren. Geschätztes Betreuungsverhältnis: 2 zu 1. Verantwortung in Turnschuhen. Mütter, Väter, Großeltern. Viele kleine, spannende Geschichten, die sicher zu privat sind, um sie hier zu erzählen.