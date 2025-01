1 In einem Schömberger Supermarkt wurde eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: luckybusiness/Fotolia.com

In der Nacht auf Sonntag sind bislang unbekannte Täter in einen Schömberger Supermarkt eingebrochen. Die Polizei ermittelt.









Link kopiert



Zwei unbekannte Täter sind laut Polizei am Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in den Edeka-Markt in der Straße Im Grund in Schömberg eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über einen Nebeneingang gewaltsam Zutritt zum Gebäude.