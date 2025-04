Unbekannte brechen in Tankstelle in Bad Wildbad ein

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in eine Tankstelle in Bad Wildbad eingebrochen und haben Tabakwaren geklaut.









Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei Personen gegen 3.20 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Calmbacher Straße. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Tabakwaren im Wert von etwa 10.000 Euro. Im Anschluss flüchtete das Trio mit einem roten Citroen Xsara Picasso in Richtung Innenstadt.