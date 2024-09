Tabakernte in Mahlberg: Beim Museumscafé wurde Tradition erlebbar

Tabakernte in Mahlberg

1 Lioba Keienburg (links) und Sabine Benz zeigten den Besuchern, wie früher die frischen Tabakblätter angestochen wurden. Museumsleiter Patrick Benz (mittig) informierte über die Tabakernte. Foto: Hiller

Anlässlich des Tags des offenen Denkmals lud das Oberrheinische Tabakmuseum Mahlberg zum Museumscafé ein. Als besonderer Publikumsmagnet erwiesen sich dabei die Tabakernte und das -anstechen, das einst über Generationen gepflegt wurde.









Link kopiert



Das Mahlberger Museumscafé des Förderkreises Oberrheinisches Tabakmuseum, an der Spitze Nicole Ritter, war am „Tag des offenen Denkmals“ gut besucht. Trotz anfänglich schlechten Wetters fanden viele Interessierte den Weg ins Museum, um einen geselligen und informativen Tag zu erleben, berichtet der Förderkreis in einer Pressemitteilung. Pünktlich zur Veranstaltung zeigte sich die Sonne, sodass dem gelungenen Fest nichts mehr im Wege stand.