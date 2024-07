Szenen wie aus einem Krimi: Donaueschinger Optiker wird mitten im Laden überfallen

1 Patrick Meyer betreibt das Optikfachgeschäft in der Karlstraße, das in den Fokus zweier Diebe geriet. Foto: Guy Simon

Es war ein normaler Tag in seinem Laden – bis sich zwei Diebe an teuren Brillen im Optikergeschäft Optic Meyer zu schaffen machten. Was daraufhin folgte war an Adrenalin kaum zu überbieten – so musste der Betreiber Gerangel und eine Verfolgungsjagd über sich ergehen lassen.









Wie sehr die Situation eskalieren würde, das hätte Patrick Meyer vom Optikergeschäft Optic Meyer in der Karlstraße sicher nicht gedacht. Es hatte relativ harmlos angefangen, wie er beschreibt. Was sich dann jedoch abspielt, erinnert eher an einen Krimi, samt Verfolgungsjagd.