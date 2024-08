Szenen mit Bars und Kiosken: Künstlerin stellt ihre Werke in Haslacher Modegeschäft aus

1 Künstlerin Susanne Schnurr (links) freut sich, dass ihre Kunst nun ein halbes Jahr im Geschäft von Gabriele Bleßmann – dem „Balu Kunst & Mode“ in Haslach zu sehen ist. Foto: Merz

Die Haslacher Künstlerin Susanne Schnurr stellt ihre Werke aktuell im Geschäft „Balu Kunst & Mode“ aus. Zu sehen sind die Bilder, bei denen sie viel mit Licht gearbeitet hat, noch bis in den Winter immer zu den Öffnungszeiten der Boutique.









Wer in den vergangenen Tagen im „Balu Kunst & Mode“ vorbeigeschaut hat, hat sie vielleicht bereits entdeckt: In dem Haslacher Geschäft in der Hauptstraße 43 gibt es derzeit nicht nur Kleidung und Mode, sondern auch eine neue Kunstausstellung zu sehen. An den Wänden der Boutique von Gabriele Bleßmann, in der regelmäßig verschiedene Künstler aus der Region ausstellen, hat nun Künstlerin Susanne Schnurr aus Haslach ihre Gemälde angebracht. Die insgesamt 14 Leinwände zeigen Szenerien mit Bars und Kiosken.