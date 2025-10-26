Szenen aus Schnellinger Bergwerk: So liefen die Dreharbeiten bei Terra X

Für die Filmreihe „Terra X“ drehte ein Filmteam m Besucherbergwerk. Die räumliche Enge vor Ort zwang die Crew einige Male zum Improvisieren.
Für gut eine bis eineinhalb Minuten wird das Haslacher Silberbergwerk „Segen Gottes“ in einer neuen „Terra-X“-Produktion des ZDF im Sommer 2026 zu sehen sein. Zum Drehtermin am frühen Samstagmorgen „fuhren“ das vierköpfige Filmteam unter Führung von Obersteiger Leo Obert nach dem Fototermin mit dem Haslacher Bürgermeister Armin Hansmann für gut eineinhalb Stunden in das Bergwerk ein.