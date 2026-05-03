Szene 64 Schramberg: Sommer-Open-Air steht in den Startlöchern

Mit einem vielseitigen Mix aus Tribute-Shows, Comedy sowie Jazz- und Soulabenden geht der Kulturbesen der Szene 64 Schramberg in die neue Saison. Der Vorverkauf ist gestartet.

Der Kulturbesen der Szene 64 Schramberg macht sich bereit für eine neue, vielversprechende Veranstaltungssaison. Am 1. Mai um 9 Uhr fiel der Startschuss für den Vorverkauf des umfangreichen Herbstprogramms. Musik- und Kulturfans dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Line-up freuen, das von energiegeladenen Tribute-Shows über Comedy bis hin zu Jazz- und Soulabenden reicht.

Start im Sommer Bereits im Sommer setzt das Team ein erstes Highlight: Beim Kultur Sommer Open-Air am Freitag, 24. Juli, verwandelt sich das Gelände in eine große Brassparty. Gleich drei Bands sorgen für ausgelassene Stimmung: „Brasserfälle“ eröffnen den Abend ab 18.30 Uhr, gefolgt von den „Baaremer Luusbuäbä“ um 20 Uhr. Den Abschluss bildet „Fättes Blech“ ab 22 Uhr. Am Samstag, 25. Juli, steht mit „Goldplay.live“ eine mitreißende Tribute-Show auf dem Programm, die die größten Hits von Coldplay auf die Bühne bringt.

Im Herbst wird das Programm im Kulturbesen selbst fortgesetzt – und setzt dabei klar auf musikalische Vielfalt und bekannte Namen. Den Auftakt macht am Freitag, 6. November, die Band „Mad Zeppelin“, die den legendären Sound von Led Zeppelin originalgetreu interpretiert. Bereits am darauffolgenden Abend, Samstag, 7. November, folgt mit „Bigger Bang“ eine Hommage an die The Rolling Stones.

Taylor Swift Klassiker

Für Fans härterer Klänge steht am Freitag, 13. November, die Metallica-Tribute-Band „S.A.D.“ auf der Bühne und bringt die Songs von Metallica live auf die Bühne. Einen Kontrast dazu bietet am 14. November die Show „Die schrillen Fehlaperlen“, die mit Witz, Musik und schrägem Humor das Publikum begeistert.

Auch Liebhaber von Pop und internationalen Chart-Hits kommen auf ihre Kosten: Am 20. November wird mit „Crash Boom Bang“ eine Tribute-Show zu Roxette präsentiert. Eine Woche später, am 27. November, folgt „Taylor Swift Experience“, die die Songs von Taylor Swift auf die Bühne bringt – ein Highlight insbesondere für jüngere Besucher. Am 28. November sorgt „She’s Got Balls“ mit den Klassikern von AC/DC für rockige Stimmung.

Der Dezember steht ganz im Zeichen musikalischer Vielfalt und festlicher Atmosphäre. Am 5. Dezember bringt „Cold as Ice“ die Hits von Foreigner auf die Bühne. Direkt im Anschluss, am 6. Dezember, lädt die „96. Hammond Jazz Night“ mit hochkarätigen Gästen wie Jürgen Waidele und Arno Haas zu einem Abend voller Jazz und Soul ein.

Umfangreiches Programm

Weitere Höhepunkte folgen mit „May Rock“ (11. Dezember), einer Tribute-Show zu Queen, sowie „ABBAmaniac“ (12. Dezember), das die größten Hits von ABBA präsentiert. Kurz vor Weihnachten sorgt die „Old News“-Party am 19. Dezember für ausgelassene Stimmung mit beliebten Klassikern.

Den festlichen Jahresausklang gestalten das Steffi-Flaig-Trio gemeinsam mit dem Golden Era Orchestra am 20. Dezember sowie die große Pre-Silvester-Party mit „The Soulmachine“ am 29. Dezember, die traditionell zahlreiche Besucher anzieht.

Neben dem umfangreichen Programm bietet der Kulturbesen in diesem Jahr eine weitere Neuerung: Geschenk-Gutscheine können ab sofort für alle Veranstaltungen erworben werden und eignen sich ideal als Geschenk für Freunde, Familie oder Geschäftspartner.

Das Team der Szene 64 empfiehlt, sich frühzeitig Tickets zu sichern, da viele Veranstaltungen erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sind. Mit seinem breitgefächerten Angebot bleibt der Kulturbesen auch dieses Jahr ein zentraler Treffpunkt für Kultur- und Musikbegeisterte in der Region.

Informationen zum Programm sowie Tickets und Gutscheine gibt es unter www.szene-64.de