Szene 64 Schramberg: Sommer-Open-Air steht in den Startlöchern

Mit einem vielseitigen Mix aus Tribute-Shows, Comedy sowie Jazz- und Soulabenden geht der Kulturbesen der Szene 64 Schramberg in die neue Saison. Der Vorverkauf ist gestartet.
Der Kulturbesen der Szene 64 Schramberg macht sich bereit für eine neue, vielversprechende Veranstaltungssaison. Am 1. Mai um 9 Uhr fiel der Startschuss für den Vorverkauf des umfangreichen Herbstprogramms. Musik- und Kulturfans dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Line-up freuen, das von energiegeladenen Tribute-Shows über Comedy bis hin zu Jazz- und Soulabenden reicht.