Szene 64 in Schramberg: Die Roboter sind nicht das Problem

KI-Impact und Make it in Schramberg bringen globalen Blick, Hersteller und Anwender an einen Tisch.
107 Anmeldungen, ein voller Saal, am Ende nutzten einige Gäste die Stehtische im hinteren Teil, um noch dabei zu sein: Der KI-Impact-Abend „Humanoide Robotik im Schwarzwald" in der Szene 64 hat einen Nerv getroffen. Eingeladen hatten die regionale Initiative KI-Impact und Make it in Schramberg. Das Format brachte drei Perspektiven in einen Raum, die sonst selten zusammenkommen: den globalen Marktblick, einen Hersteller und einen Anwender aus der Region.