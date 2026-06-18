Szene 64 in Schramberg: Die Roboter sind nicht das Problem

107 Anmeldungen, ein voller Saal, am Ende nutzten einige Gäste die Stehtische im hinteren Teil, um noch dabei zu sein: Der KI-Impact-Abend „Humanoide Robotik im Schwarzwald" in der Szene 64 hat einen Nerv getroffen. Eingeladen hatten die regionale Initiative KI-Impact und Make it in Schramberg. Das Format brachte drei Perspektiven in einen Raum, die sonst selten zusammenkommen: den globalen Marktblick, einen Hersteller und einen Anwender aus der Region.

Den globalen Rahmen setzte der Silicon-Valley-Technologieforscher und Buchautor Mario Herger („Homo Syntheticus"). Sein Befund: Humanoide Roboter sind ein globaler Trend, doch zwischen beeindruckender Demonstration und produktivem Einsatz im echten Betrieb liegt noch eine erhebliche Strecke.

Wie nah die Industrie dem produktiven Einsatz inzwischen ist, zeigte fruitcore robotics. Sarah Seufert stellte den Industrial Humanoid PLEXA One vor, der auf den hauseigenen Sechs-Achs-Industrierobotern der HORST-Baureihe aufbaut und bewusst auf Räder statt auf zwei Beine setzt – weil Fabrikböden flach sind und Aufzüge haben. Der Anspruch des Unternehmens passte zur Leitidee des Abends: der Unterschied zwischen einer Demo und einer robusten Lösung, die sich wirtschaftlich rechnet. fruitcore robotics ist eine Ausgründung der HTWG Konstanz und fertigt ihre Robotersysteme „Made in Germany" inzwischen in Villingen-Schwenningen – genau die Wertschöpfung in der Region, die auch Make it in Schramberg halten und anziehen will, heißt es in einer Mitteilung.

Botschaft aus Aichhalden

Den Praxisblick lieferte die Simon-Gruppe aus Aichhalden. Sie brachte ihren 3D-gedruckten, quelloffenen Humanoiden „pib" mit und führte ihn live vor: Der Roboter erkannte einen Würfel und griff zu, sobald man ihm einen in die Hand legte. Seit rund einem halben Jahr experimentiert das Unternehmen damit. Die Botschaft aus Aichhalden: lieber mit einem einfachen Roboter im Haus Erfahrung sammeln als lange darüber reden. Einen Humanoiden zu integrieren sei ohnehin wie das Einarbeiten neuer Kollegen – man bringe ihm die eigenen Abläufe und Werte von Grund auf bei, statt eine fertige Lösung einzukaufen.

Durch den Abend führte Mark Finnern (KI-Impact), von dem die Idee zur Veranstaltung stammt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Felix Greiner von Make it in Schramberg eröffnete er mit dem Kraftwerk-Klassiker „Das Model" auf der Ukulele – ein bewusst analoger Auftakt, bevor die Maschinen das Wort bekamen.

Zum Leben erweckt

„Der große Zuspruch zeigt, wie wichtig der Austausch über Zukunftstechnologien in unserer Region ist. Genau solche Formate bringen Menschen zusammen, schaffen neue Impulse und machen die Innovationskraft vor Ort sichtbar", sagt Felix Greiner, Projektkoordinator von Make it in Schramberg. Silvia Hartmann, die den Abend besucht hatte, fasste es so zusammen: „In der Szene 64 wurde Science-Fiction zum Leben erweckt."

Die nächste Gelegenheit bietet Make it in Schramberg mit der Veranstaltung „China: Wirtschaft, Politik, Zukunft" am 15. Juli, 18.30 bis 20.30 Uhr, im Auto- und Uhrenmuseum ErfinderZeiten in Schramberg: Gemeinsam mit Lukas Eggert (Universität Tübingen) werden aktuelle wirtschaftliche und politische Entwicklungen des Landes eingeordnet – für Unternehmen, Märkte und internationale Zusammenarbeit. Anmeldung erforderlich unter E-Mail wirtschaftsfoerderung@schramberg.de.