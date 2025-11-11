Ein Brand in einer Holz-Firma, vier Mitarbeiter werden vermisst: Das war das realistische Szenario, das die Feuerwehr Mahlberg bewältigen musste.
Um kurz nach 15 Uhr wurde es am bis dahin ruhigen Samstag in Mahlberg plötzlich höchst lebendig: Mit Blaulichtern und Sirenen steuerte Feuerwehr mit ihren Lösch- und Einsatzfahrzeugen die Firma Sperrholz-Guth in der nördlichen Industriestraße an. Glücklicherweise brannte es dort nicht – aber für die Jahresabschlussübung der Mahlberger Feuerwehr hatte sich hier Martin Müller als Planer ein sehr realistisches Szenario einfallen lassen: Ein entstandener Brand in einem Technikraum, der drohte, auf Teile einer sehr großen Lagerhalle überzugreifen. Beim zügigen Eintreffen der Wehr galten zudem vier Mitarbeiter als „vermisst“.