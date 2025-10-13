Mit Drehleiter und Atemschutzträger rückte der Münchweierer Löschtrupp zur „Sonne“ aus, um einen „Großbrand“ im Keller zu löschen.
Dichter Rauch dringt aus dem Keller, Flammen schlagen aus einem Fenster, mehrere Menschen gelten als vermisst: Ein dramatisches Szenario bot sich am Samstag im Ortskern von Münchweier. Zum Glück handelte es sich dabei nur um eine Übung der Feuerwehrabteilung – doch die Einsatzkräfte gingen mit derselben Konzentration und Professionalität ans Werk, als wäre es ein echter Alarm.