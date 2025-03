In Bestform präsentierte sich Christoph Ohngemach von der SZ Calmbach bei den deutschen Nordischen Jugend-Meisterschaften in der Jugendklasse 16 im WM-Stadion Ried in Oberstdorf. Christoph Ohngemach und das gesamte SBW-Team zeigten in beiden Techniken über alle Wettkampftage hervorragende Leistungen.

Schon am ersten der drei Wettkampftage erreichte Christoph Ohngemach mit Platz 14 im Prolog über 1,1 Kilometer in der klassischen Technik das Viertelfinale. Mit einem überraschenden zweiten Platz in seinem 6er-Heat konnte er sich dann für das Halbfinale qualifizieren und sich am Ende auf den zwölften Platz verbessern.

Lesen Sie auch

Beine etwas zu schwer

Beim Einzelstart über 7,5 Kilometer am zweiten Tag lief es bei Christoph Ohngemach in der freien Technik nicht wie gewohnt. Die Beine waren etwas schwer und so musste er sich mit Platz 21 im Mittelfeld zufriedengeben.

Beim abschließenden Langdistanzrennen über vier Runden à 2,5 Kilometer in der klassischen Technik ging Christoph Ohngemach voll motiviert und gut erholt an den Start. Bei den schweren Anstiegen am Eglihügel und Burgstall hatte er guten Grip und konnte von Beginn an mutig das hohe Tempo in der Spitzengruppe mitlaufen. Auch die schnelle Abfahrt mit Spitzengeschwindigkeiten über 60 km/h meisterte er souverän. Am Ende erreichte er mit einer sehr guten Zeit Platz zehn – sein bestes Ergebnis auf nationaler Ebene und das bei der als Deutschlandpokal ausgetragenen deutschen Meisterschaft. Mit seiner Leistung war er in seiner Altersklasse bester Läufer im SBW-Team.

Jetzt auf den Kniebis

Jetzt steht mit dem Nordschwarzwaldpokal am Wochenende der Abschluss der Verbandswettkämpfe auf dem Plan. Dieser wird von den Vereinen Agenbach, Baiersbronn Enzklösterle, Kniebis und Calmbach gemeinsam auf dem Kniebis ausgetragen. Die Vereine sind zuversichtlich, den Wettbewerb bei den derzeit guten Verhältnissen austragen zu können.