2 Sie freuen sich über den digitalen Impfpass: Claudia Dürr (von links) und Albrecht Frank, Leitungsteam des Pop-Up-Impfzentrums in der Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell, Kerstin Schillinger, Geschäftsführerin der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH, Landrat Helmut Riegger und Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer. Auf dem Bild fehlt Thomas Allmendinger, ärztlicher Leiter des Impfzentrums in Altensteig-Wart. Foto: Krokauer

Im Pop-Up-Impfzentrum des Landkreises Calw in der Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell haben 1200 Impflinge am Samstag und Sonntag ihren zweiten Piks bekommen.

Bad Liebenzell - In der Kur­stadt hat es im Zusammenhang mit der Corona-Krise gleich zwei Premieren gegeben. Das Pop-Up-Impfzentrum in der Therme war zum einen das erste im Landkreis Calw überhaupt. Zum anderen schaltete das Sozialministerium just am vergangenen Samstag um 6 Uhr das System für den digitalen Impfpass frei. Die 1200 Impflinge des Pop-Up-Impfzentrums in Bad Liebenzell bekamen damit gleich die Möglichkeit, über einen QR-Code einen digitalen Impfpass zu erhalten. Er funktioniert über die Corona-Warn-App und die CovPass-App. Alle anderen bereits im Kreisimpfzentrum in Altensteig-Wart geimpften Personen werden angeschrieben, um sich den digitalen Impfpass auf ihr Smartphone zu installieren.

Landrat Helmut Riegger und Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer schauten am Samstag im Po-Up-Impfzentrum in der Paracelsus-Therme vorbei, um sich ein Bild vor Ort zu machen. 1200 Impflinge bekamen am Samstag und Sonntag dort ihren zweiten Piks mit dem Stoff von Biontech/Pfizer, der vom Impfzentrum in Altensteig-Wart zur Verfügung gestellt wurde. Geimpft wurde an beiden Tagen von 8.30 bis 18 Uhr. In zwei Wochen sind die Impflinge dann immunisiert.

Optimale Infrastruktur

Riegger lobte den Ablauf der Impfaktion in der Therme. Das laufe wie am Schnürchen, freute er sich: "Es ist alles tipptopp organisiert." Die Mitarbeiter seien sehr flexibel. Schließlich habe noch nie solche Impfzentren gegeben, gab er zu bedenken.

Für den Landrat steht fest, dass die Pandemie letztlich nur durch das Impfen überwunden werden könne: "Wir bringen die Impfquote nach vorne." Er räumte ein, dass es nach wie vor zu wenig Impfstoff gibt.

Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer ergänzte, dass die Stadt in der Paracelsus-Therme eine optimale Infrastruktur zur Verfügung stelle. Für die Impfungen stünden fünf Kabinen zur Verfügung. Um das Ganze zu stemmen, seien 25 Mitarbeiter der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH sowie 25 weitere Beschäftigte des Kreisimpfzentrums Altensteig-Wart im Einsatz. "Wegen der Impfung wurde die Öffnung der Therme verschoben", sagte der Bürgermeister. Sie ist ab Dienstag, 15. Juni, für den regulären Betrieb wieder geöffnet.

Weitere Informationen:

Mit der kostenlosen CovPass-App oder Corona-Warn-App können ab sofort Impfungen gegen das Corona-Virus mit dem Smartphone vorgezeigt werden. Künftig lassen sich auch Nachweise über eine Genesung von einer Corona-Infektion oder ein negatives Testergebnis in den Apps anzeigen. Den dafür notwendigen QR-Code erhalten alle Impflinge ab sofort bei ihrer Zweitimpfung ausgehändigt, teilt das Robert Koch-Institut mit. Wer schon geimpft ist, erhält sie vom Impfzentrum, vom Arzt oder von der Apotheke. Nach dem Herunterladen der App kann der QR-Code vom Bildschirm oder vom Papierausdruck gescannt werden. Anschließend zeigt die App den QR-Code als Nachweis für die Corona-Impfung an. Die Impfdaten sind nur auf dem jeweiligen Smartphone gespeichert.