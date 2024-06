1 Boris Palmer (links) hat Ryyan Alshebl auf dem Weg ins Rathaus eines schwäbischen Dorfs unterstützt. Jetzt spricht sich der syrischstämmige Bürgermeister für eine Rückkehr Palmers zu den Grünen aus. Foto: Facebook-Profil/Ryyan Alshebl

Vom Flüchtling zum Bürgermeister – so machte Ryyan Alshebl vor einem Jahr bundesweit Schlagzeilen. Im Wahlkampf unterstützte ihn Tübingens OB Boris Palmer. Jetzt schält sich Alshebl in die Debatte um eine mögliche Rückkehr Palmers zu den Grünen ein.









Ein Jahr Bürgermeister in einem schwäbischen Dorf – das hätte Ryyan Alshebl bei seiner Flucht aus seiner Heimat Syrien im Jahr 2015 nicht für möglich gehalten. An diesem Mittwoch aber ist es soweit: Alshebl ist dann 365 Tage im Amt als Rathauschef des schwäbischen Dorfs Ostelsheim im Kreis Calw. Vom Flüchtling zum Bürgermeister, Baden-Württembergs erster Schultes mit syrischer Herkunft – so machte er im vergangenen Jahr bundesweit Schlagzeilen.