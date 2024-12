Syrien: Aktivisten: Tote bei Festnahme eines syrischen Ex-Offiziers

1 Aktivisten zufolge sind syrische Sicherheitskräfte von Anhängern des gestürzten Machthabers Assad getötet worden. Foto: Leo Correa/AP/dpa

Syriens Übergangsregierung warnt vor Versuchen verbliebener Anhänger des gestürzten Machthabers Assad, das Land zu destabilisieren. Bei einem Überfall sollen Sicherheitskräfte getötet worden sein.









Damaskus - Bei einem mutmaßlichen Überfall von Anhängern des gestürzten syrischen Machthabers Baschar al-Assad sind Aktivisten zufolge 14 Sicherheitskräfte der Übergangsregierung getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien in der Nacht berichtete, wollten örtliche Sicherheitskräfte den früheren Direktor von Assads Militärischer Justizverwaltung in dessen Haus im Ort Tartus im Westen des Landes festnehmen, als junge Bewaffnete das Feuer auf sie eröffnet hätten.