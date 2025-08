Syrer in Donaueschingen: „Wir haben hier Fuß gefasst“

Es klingt wie eine Bilderbuchgeschichte: Sevan und Alan Shikho haben ihren Abschluss entweder bereits in der Tasche oder sind kurz davor, ihre Eltern sind beide berufstätig. Die Familie hat eine Wohnung in der Donaueschinger Innenstadt gefunden und in der Quellstadt Fuß gefasst. Doch dass Vater Mohammad, der im Jahr 2015 nach Donaueschingen kam, seine Familie erst 2016 wieder in die Arme nehmen konnte, ist nicht vergessen. „Es war eine lange Zeit, die wir ohne unseren Vater auskommen mussten“, erinnert sich Tochter Sevan.

Rund 1,3 Millionen Menschen suchten im Jahr 2015 Asyl in der EU – mehr als doppelt so viele wie in den Jahren zuvor. Diese Phase war der Beginn dessen, was von einigen als „Flüchtlingskrise“ in Europa bezeichnet wird.

Familie konnte 2016 nachziehen

Mohammad Shikho verbrachte nach seiner Ankunft in Deutschland zunächst zehn Tage in der Erstaufnahmestelle in Karlsruhe und wurde dann in Meßstetten untergebracht, bevor es für ihn schließlich nach Donaueschingen ging. Er musste zehn Monate auf seinen Aufenthaltstitel warten und beantragte dann Familiennachzug, der im August 2016 bewilligt wurde – worauf Fawzia Dahoud mit ihren Kindern Sevan und Alan aus Syrien in die Türkei floh. Von dort gelangte die Familie mit dem Flugzeug nach Deutschland, wo sie zunächst drei Monate in einer Unterkunft für Geflüchtete lebte.

„Beispiele gelungener Integration“

Schließlich fanden die Shikhos eine Wohnung – und auch sonst konnten der Integrationshelfer Klaus Berblinger und der Donaueschinger Arbeitskreis Asyl beobachten, dass sie schnell heimisch wurden. Deutschkurse fruchteten früh, in der Schule lief es für die Kinder gut. „Beide Kinder sind Beispiele gelungener Integration“, lobt Berblinger, der seit zehn Jahren im Arbeitskreis tätig ist. Schon damals sei Alan in Mathematik so talentiert gewesen, dass er seine Hilfe als ehemaliger Realschullehrer nicht mehr gebraucht habe.

Integrationshelfer Klaus Berblinger im Gespräch mit Geflüchteten. Foto: Tobias Weißert

Erst hatte man den jüngeren der Geschwister in die vierte Grundschulklasse einsortiert. „Da waren aber nur Deutsche, was für mich schwierig war“, berichtet Alan. Der Schritt in die dritte Klasse, in der auch ein anderer geflüchteter Junge war, sei der richtige gewesen, sagt auch Mutter Fawzia. Auf dem Gymnasium glänzt der heute 19-Jährige vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern und Sprachen. „So konnte ich das Fach Deutsch oft gut ausgleichen“, reflektiert Alan, der im kommenden Jahr Abitur machen wird. Auch seine Schwester Sevan war motiviert, schnell viel zu lernen: „In Syrien war ich bis zur dritten Klasse in der Schule. Aber dadurch, dass dort oft der Unterricht ausgefallen ist, haben mir die Grundlagen gefehlt.“ Nach einem Jahr in der Sprachklasse machte sie ihren Realschulabschluss an der Eichendorffschule.

Es folgte eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin, die sie jedoch abbrach. Schließlich sattelte sie auf Jugend- und Heimerziehung um. „Darin habe ich 2024 mein Fachabi gemacht und die Ausbildung in diesem Jahr abgeschlossen“, erzählt die heute 22-Jährige. Im spanischen Bilbao hatte sie zwischendurch sechs Monate lang in einer Grundschule gearbeitet, nun kümmert sie sich bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) um die Integration von Jugendlichen. Ab Oktober möchte Sevan dann Wirtschaftsingenieurwesen oder Medizintechnik studieren. Auch ihre deutsche Staatsbürgerschaft haben die Shikhos inzwischen erhalten. Alan hat auch eine kleine Anekdote dazu: „Ich war damals gar nicht vorbereitet auf den Test. Ich wusste nicht, dass wir Fragen beantworten müssen. Zum Glück hatten wir vieles, was dort abgefragt wurde, in Gemeinschaftskunde behandelt.“

„Donaueschingen ist unsere Heimat“

Somit stehen die Syrer nun zwischen zwei Identitäten, was Sevan nachdenklich stimmt: „Das ist ein komisches Gefühl. Der deutsche Pass hat uns viele Türen geöffnet: Reisen, den Aufenthaltstitel. Aber irgendwo sind wir natürlich trotzdem noch syrisch.“ Außer ihren Großvater, der noch in der alten Heimat lebt, vermissen sie jedoch niemanden, betont Sevan: „Wir haben hier Fuß gefasst und Freunde gefunden. Donaueschingen ist jetzt unsere Heimat.“ Es gebe kein Rezept für gelungene Integration, meint Alan Shikho: „Man muss die richtigen Leute und Eltern haben, die einen unterstützen. Und hart arbeiten – ein wenig Glück gehört aber auch dazu.“ Auch für Mutter Fawzia Dahoud hat sich vieles zum Guten gewendet: Als ehemalige Grundschullehrerin arbeitet sie heute als Kinderpflegerin. Vater Mohammad Shikho wiederum ist als Taxifahrer tätig.

Integrationshelfer stolz auf Donaueschinger Weg

Integrationshelfer Klaus Berblinger, der heute vor allem für die Sprachlerngruppe zuständig ist, ist stolz auf den Donaueschinger Weg: „Heute haben wir auch aus den umliegenden Ortschaften viele Menschen, die zu uns kommen, weil unsere Angebote so gut sind.“ Das bestätigt auch die Flüchtlingsfamilie aus Syrien, die Berblinger von Tag eins an betreut hat. Er ist sich sicher, dass die Familie ihren Weg weitergehen wird: „Sevan ist ehrgeizig und wird das Studium schaffen. Sie hat klare Ziele.“ Auch dass Alan das Abitur locker bestehen wird, steht für den Donaueschinger außer Frage.

Dennoch schaut Berblinger mit Sorge auf die Entwicklung seit 2015. Die Unterstützung in der Migrationspolitik sei weniger geworden: „2015 hatten wir noch einen riesigen Helferkreis. Doch die Stimmung in der Gesellschaft hat sich seither verändert, die Politik reagiert zunehmend – Integration wird so erschwert.“ Auch Familie Shikho macht diese Feststellung. Sevan, die beruflich oft mit Abschiebungen zu tun hat, meint: „Jede Woche bekommt jemand einen Bescheid, der für denjenigen den Weltuntergang bedeutet.“ Alan hat keine schlechten Erfahrungen gemacht, sagt aber: „Seit 2015 gab es viele Vorfälle mit Geflüchteten. Ich kann verstehen, wenn die Menschen dann etwas zurückhaltender sind.“ Allerdings würden vermeintlich einfache Lösungen und Schubladendenken die Gesellschaft auch nicht voranbringen.

Der Weg zum Asyl

Das deutsche Asylverfahren

beginnt mit der Registrierung in einer der Erstaufnahmeeinrichtungen. Anschließend stellt die geflüchtete Person ihren Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), wo sie auch ihre Fluchtgründe schildert. Daraufhin wird jeweils geprüft, ob der geflüchteten Person Asyl, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz oder ein Abschiebungsverbot gewährt wird.