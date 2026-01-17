Syrer aus Hechingen: Hussain Salans droht weiter Abschiebung - trotz großer Unterstützung

Landrat, Wirtschaftsministerin, 800 Freunde: Sie alle setzen sich dafür ein, dass der Hechinger Syrer bleiben darf. Doch der 26-Jährige bleibt von Abschiebung bedroht.
Vor gut sechs Wochen ging der Fall des 26-jährigen Syrers Hussain Salan durch die Öffentlichkeit. Dass dem sozial bestens integrierten jungen Geflüchteten die Fortführung seiner Ausbildung bei der barth-Logistikgruppe verweigert wird, erlangte auch überregional Aufmerksamkeit. Salan wurde zur Ausreise in ein anderes europäisches Land aufgefordert, das laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für sein Asylverfahren zuständig sei.