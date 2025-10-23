Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.

London - Der britische Musiker Dave Ball vom Synthiepop-Duo Soft Cell ("Tainted Love") ist tot. Der Instrumentalist starb im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit friedlich im Schlaf in seinem Zuhause in London, wie Sänger und Bandkollege Marc Almond auf Instagram mitteilte. Auch mehrere britische Medien wie der "Guardian" und die Nachrichtenagentur PA meldeten die traurige Nachricht unter Berufung auf die Band.

Das gelegentlich als One-Hit-Wonder missverstandene Duo stand noch bis vor wenigen Wochen gemeinsam auf der Bühne. Almond und Ball fanden 1979 in Leeds zusammen und waren für viele andere Bands, etwa die Pet Shop Boys, stilprägend.

Ihr größter Hit bleibt dennoch "Tainted Love", mit dem sie 1981 in Deutschland und Großbritannien und vielen anderen Ländern auf Platz eins der Charts landeten. "Torch" und "Say Hello, Wave Gpodbye" sind weitere bekannte Singles des Duos.

Almond würdigte Ball als "wunderbar brillantes musikalisches Genie", das trotz seiner Erkrankung immer wieder ins Studio zurückgekehrt sei. Das nächste gemeinsame Album mit dem Titel Danceteria werde nun auch das letzte sein, schrieb Almond. Ihr letztes Konzert hatten Soft Cell im August gegeben.