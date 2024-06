Synchronschwimmen EM in Belgrad: Europameisterin Daria Martens erklärt die Faszination ihrer Sportart

1 Daria Martens freut sich nach einer anstrengenden auf eine Erholungspause. Foto: Martens

Die 17-jährige Schwenningerin gewann bei der Schwimm-EM in Belgrad mit dem deutschen Nationalteam die Acrobatic Routine. Martens spricht über den Erfolg. Bemerkenswert offen redet sie auch über die Herausforderung, ihren Sport mit der Schule unter einen Hut zu bringen.









Es sind Minuten, in denen die Spannung in Belgrad kaum auszuhalten ist. Die deutsche Mannschaft hatte vorgelegt. Griechenland versuchte nachzulegen, lag am Ende aber einen knappen Punkt hinter dem DSV-Team. Als letzte Mannschaft war Italien am Start, landete aber „nur“ auf dem dritten Rang, deutlich hinter den beiden Topteams.