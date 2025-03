In Sersheim fand der Deutschland-Cup der Synchrongymnastik statt. Gymnastinnen aus sieben Landesturnverbänden aus ganz Deutschland buhlten um Titel.

Ana und Nina Janjusic landen auf Rang sieben

Bereits im Februar hatten sich zwei Teams der DJK Ebingen qualifiziert: In der Altersklasse der elf- bis 15-Jährigen gingen die Zwillinge Ana und Nina Janjusic an den Start. Dass es für die beiden der erste Wettkampf auf nationaler Ebene war, ließen sie sich nicht anmerken und turnten drei saubere Übungen mit dem Seil, dem Reifen und den Keulen. In einem starken Feld sicherten sie sich einen Rang in den Top Ten und freuten sich schließlich über Platz sieben.

Lesen Sie auch

Isabel und Sophia Kistermann überzeugen das Kampfgericht

Auch das Geschwisterpaar Sophia und Isabel Kistermann überzeugte das Kampfgericht. Sie traten in der Altersklasse 25+ an und zeigten in beeindruckender Synchronität ihr Können auf der Wettkampffläche. Mit Vorsprung auf die Zweiten sicherten sie sich den Sieg