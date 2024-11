1 In der Hechinger Synagoge wird am Freitag, 9. November, die Kammeroper Sehnsuchtsland – eine „Else-Hommage“ – uraufgeführt. Foto: Stopper

Das Musikstück ist israelischen Komponisten in Erinnerung an das Hamas-Massaker gewidmet.









In der Hechinger Synagoge gibt es am kommenden Freitag, 9. November, eine Premiere. Ab 20 Uhr wird in Gedenken an die Pogromnacht 1938 die Kammeroper Sehnsuchtsland – eine „Else-Hommage“ von Josef Tal – uraufgeführt.