Symposium zu Georg Heinrich von Langsdorff: In Lahr steht ein fast vergessener Forscher im Fokus

1 Stellten das Programm vor (von links): OB Markus Ibert, Jutta Fäßler (Regionalstiftung Sparkasse), Alt-OB Wolfgang G. Müller, der emeritierte Hochschullehrer Michael Zeuske, Cornelia Lanz, Leiterin Stadtarchiv, Marlies Llombart (Freundeskreis Lahr-Alajuela) und Stadthistorikerin Elise Voerke. Foto: Baublies

Eine Fachtagung zur Geschichte des Weltreisenden Georg Heinrich von Langsdorff steht vom 18. bis 20. April in Lahr an. Vertreter der Stadt, Initiatoren und Teilnehmer stellten vor, was bei dem Symposium zu erwarten ist.









Der Name des Arztes, Weltreisenden und Forschers Georg Heinrich von Langsdorff (1774 bis 1852) ist in Brasilien ein Begriff. In Europa, Deutschland oder Lahr weniger, auch wenn es eine Langsdorffstraße in der Stadt gibt. Die erinnert allerdings an den Vater des Forschers, den letzten nassauischen Oberamtmann in Lahr: Gottlieb Ämilius Langsdorff.