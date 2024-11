Baiersbronner Ärzte setzen auf Technik App soll mehr Zeit für Patienten ermöglichen

Die Praxisgemeinschaft Hausärzte am Spritzenhaus in Baiersbronn hatte schon effiziente digitale Lösungen insbesondere bei einer Terminvergabe während der Corona-Pandemie parat. Gemeinsam mit Partnern wurde ein Start-up-Unternehmen gegründet – mit dem Ziel, die Arbeit in Arztpraxen zu optimieren.