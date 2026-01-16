Symphoniacs mischen Villingen auf: Wenn Bach zum Beat wird

Klassik trifft Club – die Symphoniacs lassen Bach, Beats und Laser verschmelzen und verwandeln die Neue Tonhalle in Villingen in einen euphorischen Dancefloor.
Bach und Beats, melodiös und martialisch, flüsterleise und fortissimo, stockdunkel und strahlend hell – im Konzert der Symphoniacs am Donnerstagabend in der Neuen Tonhalle in Villingen zogen sich Gegensätze magisch an. Und das wurde gefeiert: Begeisterungsstürme im Publikum und eine Tonhalle, die zum Club mutierte – das Konzertkonzept ging mehr als nur auf.