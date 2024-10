Symbolische Geste mit ukrainischer Partnerstadt: Gemeinde Hofstetten setzt ein klares Zeichen

1 Veranschaulichten Freundschaft durch Pflanzen eines Baums: Die Bürgermeister Martin Aßmuth (links) und Mykhailo Tsykhuliak. Foto: Bauer

Mit der ukrainischen Stadt Trostjanez verbindet die Kinzigtal-Kommune seit 2019 eine Partnerschaft. Aktuell wurde diese neu bekräftigt. Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth sagte Kollege Mykhailo Tsykhuliak weitere Unterstützung durch Hilfsgüter zu. Beide pflanzten zusammen einen Baum.









Link kopiert



Die Partnergemeinden Hofstetten und Trostjanez haben zum Zeichen ihrer Freundschaft am Samstag eine Eiche gepflanzt. „Noch ist die Eiche klein und unscheinbar. Aber sie wird schon bald groß und stark werden. Sie wird über die Jahre sichtbar hier stehen und – mit Gottes Hilfe – den nächsten Generationen in Hofstetten zeigen, dass Freundschaft immer Ländergrenzen und Sprachbarrieren überwinden kann“, sagte Bürgermeister Martin Aßmuth in seiner Festrede, die teilweise durch Dolmetscherin Yuliadna Teslia ins Ukrainische übersetzt wurde.