Symbol in Schramberg

1 So sah das Aussichtshäusle am Mittwochvormittag aus. Foto: Dold

Das war ein kurzes „Vergnügen": Die Schwarz-Rot-Gold-Fahne am Aussichtshäusle des Schlossbergs hing dort nur für wenige Stunden. Dorothee Eisenlohr ordnete an, diese rasch wieder zu entfernen.









Das Aussichtshäusle war am Mittwochvormittag mit einer nicht zu übersehenden Deutschland-Fahne versehen. Hoch über der Talstadt war die Fahne passend zum EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am Mittwoch zu sehen – so dachten viele.