Sylt: Beton-Vordach in Westerland auf Sylt stürzt ab

1 Im Zentrum von Westerland (Sylt) war am Montagabend das Beton-Vordach eines Mehrfamilienhauses mit Geschäften auf den Bürgersteig gestürzt. Foto: Lea Albert/dpa Mitten in Westerland liegen plötzlich Trümmer eines Vordachs auf dem Gehweg – Notarzt und THW rücken an. Und auch der Ordnungsamts-Chef.







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Westerland - Im Zentrum von Westerland ist das Beton-Vordach eines Mehrfamilienhauses mit Geschäften auf den Bürgersteig gestürzt. Es sei niemand verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Unter anderem seien Notarzt, Feuerwehr und THW im Einsatz gewesen. Das Vordach sei auf einer Länge von etwa 30 Metern abgebrochen. Das Gebäude wird als kombinierter Komplex mit Einzelhandel im Erdgeschoss sowie Ferienwohnungen in den oberen Etagen genutzt.