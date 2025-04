Sie schreibt Bücher, dreht fürs Fernsehen und geht auf Tour: Am Samstag, 5. Mai, macht Ramona Schukraft alias Sybille Bullatschek in der Stadthalle Station. Wir haben der Comedienne Fragen gestellt.

Wie geht es Ihnen gerade?

Ich würde sagen, wie immer - leicht gestresst. Es steht mal wieder ein Dreh im Haus Sonnenuntergang an, und da muss ich viel vorbereiten, weil ich Autorin, Schauspielerin und Producerin in einer Person bin. Ich drehe meist einmal im Jahr mit echten Senioren und Schauspielerinnen kurze, lustige Videos für Social Media. Parallel habe ich gerade noch mein neues Hörbuch eingesprochen. Das kostet auch viel Zeit und ist anstrengender als man denkt. Und auf Tour bin ich auch noch.

Wie darf ich Sie ansprechen?

Ihre pflägerische Hoheit. Nein, Scherz. Rabylle wird sehr gern genommen, weil es ein Mix aus Ramona, meinem echten Vornamen, und meinem Pseudonym Sybille ist.

Für die, die Sie nicht kennen. Wie würden Sie sich selbst vorstellen?

Ich bin die Person, die der beliebten Pflägekraft Sybille Bullatschek aus Pfleidelsheim, die im Haus Sonnenuntergang arbeitet und lustige Abenteuer im Seniorenheim mit ihren Schützlingen erlebt, ihre Ideen schenkt und ihren Körper leiht.

Was dürfen die Zuschauer in Balingen erwarten?

Einen Abend voller Lachen mit der lustigsten Altenpflägerin Deutschlands. Aber auch den ein oder anderen nachdenklichen Moment. Dazu ä bissle Musik und viele verrückte Anekdoten aus dem Haus Sonnenuntergang. Unter anderem die Geschichte über die waghalsige Akrobatik-Nummer meiner Kollegin Ute, die vom Wohnbereich Südcorega in den Wohnbereich Nordcorega auf einem Seil balancieren musste!

Wie bereiten Sie sich auf Ihre Auftritte vor? Gibt es ein Ritual?

Nach dem Soundcheck und dem Essen (was sehr wichtig ist, weil ich wahnsinnig gerne esse) schminke ich mir ein hübsches Gesicht, verkabele mich und schlüpfe in mein Bullatschek-Kleid, was dann hoffentlich noch passt. Als Letztes kommt immer die Brille. Sobald ich die aufhabe, bin ich Sybille Bullatschek. Ich spreche und bewege mich auch völlig anders als Ramona Schukraft. Das ist fast ein bisschen unheimlich. Kurz bevor ich auf die Bühne gehe bekreuzige ich mich. Immer. Wie die Fußballspieler. Ich bin nicht streng gläubig, aber die Connection nach oben gibt mir ein gutes Gefühl.

Was wissen Sie über Balingen?

Ich war leider noch nie dort, aber ich weiß, dass mein guter Freund und Kabarett-Kollege Christoph Sieber dort geboren ist. Und wenn er von da kommt, ist das ein verdammt gutes Omen!

Wann finden Sie die Zeit Bücher zu schreiben?

Von Ende Mai bis Anfang September habe ich fast keine Auftritte. Meine Agentur hält mir den gesamten Sommer frei. Da sitze ich dann jeden Abend auf der Terrasse am Rechner und denke mir neue Abenteuer für Sybille und ihre Senioren aus.

Wenn Sie nicht auf der Bühne stehen - wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Wirkliche Freizeit habe ich eigentlich nicht, da mein Gehirn ständig im Bullatschek-Modus ist und ich mir permanent neue Ideen ausdenke, sei es für Posts auf Social Media, für mein Merchandise (Kennen Sie den Pflägeschlüpfer?) oder für meine Bücher. Wenn ich mal Luft habe, gehe ich mit meinem Schäferhund in den Wald oder ins Fitness-Studio zur Jumping Fitness, aber selbst da rattert mein Gehirn.

Verraten Sie uns Ihr nächstes Projekt?

Ja, natürlich. Ich beginne Band vier der Haus-Sonnenuntergang-Buchreihe zu schreiben. Auch wenn Band 3 „Sie haben Ihr Toupet ins Glücksrad geschmissen“ erst Ende Mai rauskommt, steht das nächste Buch schon in den Startlöchern. Nach dem Buch ist vor dem Buch.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten. Welche wären das?

Dass der Pflegeberuf mehr geschätzt wird und die Pflege mehr in den Fokus gerückt wird. Dass die Deadline für mein neues Buch noch nach hinten verschoben werden kann. Dass ich gesund bleibe, damit ich noch lange das machen kann, was mir Freude bereitet.

Welche Frage, die Ihnen noch nie gestellt wurde, würden Sie gerne beantworten?

„Sie spielten 1990 in einem Musikvideo eines Reggaesängers mit, das wochenlang die Nummer eins in den Charts in Ghana war. Wie kam es dazu?“